Após suspensão da tutela, pai de Britney Spears é dispensado pelos advogados

Jamie Spears foi afastado da tutela de Britney Spears em setembro deste ano

Os advogados de Jamie Spears não representam mais o pai de Britney Spears. Segundo o site norte-americano Page Six, o escritório de advogacia Holland & Knight dispensou Jamie como cliente.

Isso se deve a preocupação com um possível processo da cantora depois que a tutela for definitivamente encerrada. Após 13 anos, o fim da guarda foi decretado no dia 29 de setembro pela juíza Brenda Penny, durante uma audiência na Justiça americana.

"O litigante Mathew Rosengart [advogado da artista] afirmou inúmeras vezes que vai investigar e processar Jamie", disse uma fonte próxima ao site. "Quando ele fizer isso, Jamie precisará se defender e provavelmente será adverso aos partidos da tutela", continuou.

Segundo a publicação, a empresa de advogados sabe dos riscos financeiros de representar um tutor suspenso. "Eles não querem mais financiar isso porque quando você representa um tutor suspenso se torna muito mais provável que os honorários que você já recebeu possam ser retornados e honorários futuros possam não ser pagos pelo patrimônio [do tutelado], mas que tenha que ser pago pelo próprio Jamie", explicou.

A fonte ainda disse que a advogada principal de Jamie, Vivian Lee Thoreen, contou ao cliente que "ele vai precisar de um litigante diferente e que ela e Holland and Knight não estavam interessados ​​nesse papel", afirmando que a profissional o ajudaria encontrar um novo representante.

Thoreen recomendou Alex Weingarten, sócio do departamento de contencioso do escritório Willkie Farr & Gallagher. De acordo com documentos obtidos pela NBC, Weingarten aceitou o papel. "Jamie está satisfeito com o trabalho realizado pela Holland and Knight", afirmou a fonte.

