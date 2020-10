Após suspeita de enfarte, Sandro Pedroso fará novos exames

Sandro Pedroso Foto: Instagram / @sandropedroso

O ator Sandro Pedroso, 36, usou os stories de seu Instagram na tarde desta quinta-feira, 15, para atualizar seu estado de saúde após ter apresentado "sintomas de enfarte" e ser hospitalizado na última quarta, 14.

"Ontem eu passei por um grande susto. Estava indo para a academia e, chegando lá, comecei a sentir algumas dores no peito, formigamento no braço do lado esquerdo. Fui atendido pelos funcionários da academia e comecei a piorar, sentir falta de ar", contou.

Em seguida, continuou: "Estava tendo todos os sintomas de uma pessoa que está enfartando. Então pedi para chamar uma ambulância. Comecei a quase desmaiar e me levaram ao hospital de carro, mesmo. Fui atendido no pronto-atendimento e tiraram minha pressão."

Sandro Pedroso relatou que o hospital em que estava não fazia exames de electrocardiograma e, por isso, foi a uma clínica para realizá-los: "Graças a Deus, não deu nenhuma alteração no electro, mas ele pediu outros exames".

Na última quarta-feira, 14, dia em que passou mal, Sandro Pedroso usou seu Instagram para compartilhar uma foto no hospital e refletir sobre perdão e outros temas. Confira abaixo.