Sucesso em 2017, Anitta fala sobre roupa íntima do último Réveillon

Anitta investiu na carreira internacional em 2017 Foto: Nina Prommer/EFE

Parece notícia do Sensacionalista, mas não é. Em novembro o E+ adiantou que 2017 foi o ano de Anitta, agora com a proximidade do Réveillon os fãs querem seguir os passos da cantora e usar a mesma cor de calcinha que ela - uma simpatia para ter sucesso em 2018. O questionamento sobre a roupa íntima ganhou destaque nas redes sociais e, neste domingo, 24, Anitta sua conta oficial no Twitter para acabar com a dúvida.

"Eu passei sem calcinha por causa da roupa do show. Mas não adianta só virar o ano como eu, tem que trabalhar feito louca para se dar bem no meio dessa crise", escreveu a cantora mantendo o seu estilo direto e prático.

Entre os destaques no 2017 de Anitta, estão a carreira internacional, o casamento com Thiago Magalhães, o lançamento do projeto 'xeque-mate, e ser eleita mulher do ano pela revista GQ.

Eu passei sem calcinha por causa da roupa do show... mas não adianta só virar o ano que nem eu... tem que trabalhar feito louca pra se dar bem no meio dessa crise hahahaha — Anitta (@Anitta) 24 de dezembro de 2017

Por que 2017 foi o ano de Anitta: