Após sucesso de ‘Break My Soul’, Beyoncé prepara uma trilogia de álbuns

Beyoncé na capa do álbum 'Renaissance', que será lançado em 29 de julho. Foto: Twitter/@beyonce

Depois de estrear na 15ª posição (com apenas três dias de contagem) com o hit Break My Soul, a Amazon Itália revelou que Beyoncé está preparando uma trilogia de álbuns. Segundo a plataforma, RENAISSANCE Act I chega com 16 faixas.

Este será o primeiro disco de uma trilogia comemorativa de música e cultura negra com muitas amostras de sucessos do passado. A varejista ainda afirma que “as novas músicas terão uma forte orientação dance, house e até techno”.

Beyoncé não marcava presença na parada desde Savage, parceria com Megan Thee Stallion, em 2020. Já a última entrada solo de Bey no Top 10 foi com Formation, em maio de 2016.

Além disso, Break My Soul se tornou seu primeiro número 1 na Hot Dance/Electronic Songs. Vale lembrar que a última vez que a cantora esteve no 1º lugar da Billboard Hot 100 por um single solo foi em 2008, com Single Ladies (Put a Ring on It).