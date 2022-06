Após ser criticado por Felipe Neto por defender voto nulo, Tiago Leifert rebate: ‘Antidemocrático’

Tiago Leifert em vídeo rebatendo críticas de Felipe Neto Foto: Instagram/ @felipeneto

Após Felipe Neto criticar o posicionamento político de Tiago Leifert e acusá-lo de “odiar pobre”, o ex-apresentador do Big Brother Brasil rebateu o youtuber. No Instagram, o jornalista compartilhou um vídeo nesta terça-feira, 7, falando sobre o assunto.

No post, ele critica internautas que, em "tom professoral", têm atitudes "antidemocráticas" e afirmou que tais pessoas estariam lutando contra a democracia, não a favor dela.

"Uma coisa que me incomoda muito é o tom professoral, que são essas pessoas aqui da internet que, por terem um número alto de seguidores ou por escreverem em um portal grande, ou por escreverem para um jornal importante, se acham enviadas do céu, acham que desceram lá de cima para iluminar seres inferiores como eu e você”, disse.

"Olha que coisa curiosa: as pessoas que vieram defender a democracia, que falam que eu sou uma ameaça à democracia porque vou votar nulo, elas são as primeiras a dizer que você é um imbecil, idiota porque você pensa diferente dela. Na minha cabeça, isso é a coisa mais antidemocrática do mundo", avaliou.

"Me pareceu sabe o quê? Polícia dos costumes, uma polícia virtual dos costumes que fica com o cassetete na mão esperando alguém discordar. [...] Se você acha que a democracia está sob ameaça, você não pode defender a democracia se transformando também em uma ameaça a ela, tentando silenciar o debate e humilhar quem pensa diferente. É o básico", completou.

Por fim, Leifert admitiu que não espera que o vídeo consiga interromper o fluxo de críticas. "Sei que não vai adiantar, sei que eu vou continuar sendo chamado de burro porque não estou entendendo nada, mas confia em mim: eu estou", concluiu.

Entenda o caso

Tudo começou quando o ex-apresentador do BBB participou na última quarta-feira, 1º, do podcast Cara a Tapa, apresentado por Rica Perrone, e falou sobre suas preferências políticas. Na ocasião, Leifert disse que preferiria "tomar um tiro" do que ter que escolher entre os presidenciáveis Lula e Bolsonaro, que lideram as pesquisas de intenção de voto.

Um dia depois, o youtuber usou suas redes sociais para falar sobre quem diz não conseguir escolher entre os candidatos, porém ele não chegou a citar o nome do jornalista.

"Se de um lado tem um genocida, assassino, aliado de milícias, corrupto, vagabundo que não trabalha, que destruiu a economia, destruiu a imagem do País no mundo, entregou a Amazônia, exterminou povos indígenas... e você vota nulo porque está alinhado com um discurso de elite... você é um nojo", escreveu.

Nesta segunda-feira, 6, em uma transmissão ao vivo, Perrone parabenizou Leifert por ter se tornado um desafeto de Felipe Neto. "A gente está falando aqui de Copa do Mundo, a gente está olhando para o maior evento do mundo. Vamos honrar vocês com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", completou.

Então, ainda nesta segunda, Felipe usou seu Twitter para responder o comentário. "Ser chamado de 'gente inferior' por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio."

O youtuber relembrou a briga de Leifert com Ícaro Silva. No início do ano, o ator chamou o BBB de "entretenimento mediocre" e acabou "interrompendo o sossego" do jornalista, que, por sua vez, disse que o reality show "pagou o salário" dele.

"Agora vocês entendem o 'pagamos o seu salário' que ele falou para o Ícaro Silva, né? O cara se vê numa casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy."