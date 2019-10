Após separação, Tânia Mara reflete sobre a vida: ‘Deixe para trás o que não te leva para frente’

Jayme Monjardim e Tânia Mara. Foto: Instagram / @taniamaraoficial

Tânia Mara, de 36 anos, se separou do diretor de televisão Jayme Monjardim, de 63, há alguns meses e a informação veio à tona recentemente. Os dois tinham um relacionamento de 12 anos e chegaram a oficializar o compromisso numa cerimônia religiosa em 2018.

Diante do rompimento, a cantora aproveitou para filosofar sobre a vida no Instagram. Com uma foto olhando para frente, a mulher destacou a importância de seguir com a vida. "Deixe para trás o que não te leva para frente", escreveu ela, usando hashtags com as palavras 'leveza', 'gratidão' e 'positividade'.

A jornalista e influenciadora digital Amanda Françozo incentivou a reflexão: "É isso mesmo amiga". Tânia Mara e Jayme Monjardim são pais de Maysa Monjardim, de oito anos. A menina completará nove no próximo sábado, 19.

