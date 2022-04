Após separação, Bianca Andrade parabeniza Fred: 'Pessoa mais feliz que conheci'

Após término, Fred recebe homenagem de aniversário de Bianca Andrade. Foto: Instagram/@bianca

Após anunciarem o fim do relacionamento, Bianca Andrade usou suas redes sociais para desejar um feliz aniversário ao Fred. Nos Stories, a influenciadora desejou só coisas boas para o ex.

"Parabéns, papai! Eu sou tão orgulhosa de ter escolhido você para ser o pai do meu pequeno. Sei o quanto meu filho sempre será muito amado pela pessoa mais feliz que já conheci", escreveu no começo no texto.

Bianca ainda elogiou a forma como Fred vê a vida e agradeceu por ter aprendido tanto com ele durante o tempo que ficaram juntos: "O seu jeito leve de ver a vida será tão importante para o Cris. Obrigada por ter me ensinado tanto, você sempre estará presente no meu coração".

"Aproveite a vida com esse jeito Bruno de ser! Sempre irei torcer pela sua felicidade e pelos seus sonhos realizados. Sempre fomos amigos e parceiros antes de qualquer coisa, isso não muda. Com amor, Bianca", finalizou a empresária.

Nos Stories, Bianca Andrade fez uma longa declaração para o ex: 'Aproveite a vida'. Foto: Instagram/Stories/@bianca

Em seu perfil, Fred compartilhou fotos da comemoração dos 33 anos e apareceu com look combinando com o filho, Cris. "Primeiro aniversário com o maior presente que a vida me deu", escreveu na legenda.

Dentre tantos comentários, Bianca Andrade também deixou seu carinho na publicação do ex: "Fofinhos. Parabéns, papai". O comentário da influenciadora gerou mais de cem respostas e mais de quatro mil curtidas.

Bianca e Fred estavam juntos desde 2020 e em julho de 2021, eles tiveram o primeiro filho, Cris. No último dia 22, os influenciadores anunciaram o fim do relacionamento e informaram aos fãs que tudo aconteceu de forma amigável.