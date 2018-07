Após sentir 'presença de Jesus no quarto', Ângela Bismarchi se converte e abandona Carnaval

. Foto: Reprodução / Instagram @angelabismarchioficial

Quem estava acostumado a ver Ângela Bismarchi postando fotos em poses ousadas e falando abertamente sobre temas sexuais provavelmente ficará surpreso com uma entrevista que a ex-modelo deu ao jornal Extra, na qual revela ter se convertido à religião.

"Sei que é difícil de acreditar, mas fui tocada e arrebatada. Senti a presença de Jesus no meu quarto, me chamando três vezes. Só que eu não fui e caí no mundão, posei nua, saí pelada na avenida", revelou ela, que não desfilará no Carnaval 2017. Entre seus outros arrependimentos, estão a publicação de seus textos eróticos: "Agora quero escrever sobre Maria Madalena"

Conhecida por suas inúmeras cirurgias plásticas, ela garante que ainda não largará os procedimentos: "O corpo é o templo do espírito. Pretendo continuar cuidando bem dele". Sobre possíveis mudanças no guarda-roupa, afirma: "Não vou deixar de usar meus decotes e coisas que valorizem o corpo, mas não preciso me expor tanto".

"A vida na terra é apenas uma passagem. Quero encontrar e garantir meu lugar no céu", conta Ângela, que também diz ler a bíblia por três horas diariamente.