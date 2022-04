Após Sandy e Lucas Lima, Xororó testa positivo para covid-19: ‘Profundamente frustrado’

Xororó explicou que já tomou as três doses da vacina. Foto: Reprodução Instagram / @xororooficial

Xororó, da dupla com Chitãozinho, anunciou nas redes sociais, neste sábado, 22, que testou positivo para a covid-19. O diagnóstico veio dois dias depois de Sandy e o marido dela, Lucas Lima, também confirmarem a infecção.

Por causa da contaminação, o cantor não pôde participar da turnê Amigos, que aconteceu neste sábado, 23, no Allianz Parque, em São Paulo. Edson, da dupla com Hudson, foi o substituto.

Xororó compartilhou informações sobre seu estado de saúde em um vídeo nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o sertanejo comunicou:

"É, meus amigos, estou aqui muito triste para comunicar que chegou minha vez. Fui testado positivo para covid. Infelizmente, não posso estar aí com vocês”, iniciou.

“Mas o lado bom é que já tomei as três doses e acho que vou passar, se Deus quiser, muito rápido por isso. Logo, logo estarei zerado, mas confesso que estou profundamente frustrado, porque me ensaiei e me preparei muito para estar aí para reencontrar vocês", desabafou.