Após sair da UTI, Geraldo Luís revela que Dra. Ludhmila Hajjar salvou sua vida

Geraldo Luís compartilhou agradecimento a cardiologista Ludhmila Hajjar após sair da UTI Foto: Instagram/ @geraldobalanca

Geraldo Luís deixou a UTI nesta última sexta-feira, 12, após 11 dias de tratamento contra a covid-19. O apresentador publicou em sua rede social uma foto com a médica Ludhmila Hajjar e disse que ela salvou a sua vida.

Na legenda, um agradecimento e o elogio ao trabalho da cardiologista, que recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 15.

“Depois de Deus, ela ! (...) A médica Ludhmila Hajjar, combatente número contra o covid, que me salvou. Sua equipe sempre presente nesses dias em minha vida. Obrigado a todos que estão me fazendo passar dia após dia nesse rio turbulento”, publicou Geraldo no Instagram.

“Só quem passou sabe. Continuo internado, seguindo agora mais fisioterapia no quarto. Sem dores e sem falta de ar! A cada um de vocês, meu carinho e agradecimento pelas orações. Deus abençoe e proteja vocês. Pulmão ainda em recuperação segundo a tomografia mostrou”, completou ele.

Geraldo também usou as redes sociais para homenagear o filho, John Sakra, que prestou muito apoio a ele também. "No medo desses dias lá na UTI, ele foi mais do que um filho. Foi a presença de Jesus ao meu lado", disse ele ao mostrar uma sequência de cliques.

O apresentador do Balanço Geral, da TV Record, foi diagnosticado com a covid-19 na última semana de fevereiro e internado no dia 28 após descobrir uma infecção no pulmão.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais