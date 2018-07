Após saída de duas cantoras, Ximbinha acaba com a banda XCalypso

Ximbinha e Michele Andrade devem tocar novo projeto musical Foto: Instaragram/xcalypsooficial

Ximbinha está com dificuldades em manter uma carreira musical de sucesso depois de Joelma abandonar a Calypso. Após renomear a banda para XCalypso e ver a saída de uma cantora atrás da outra - primeiro Thábata Mendes e depois Leya Emanuelly -, o baixista decidiu encerrar a banda e começar um novo projeto musical.

Segundo Sônia Abrão informou no programa A Tarde é Sua exibido nesta quinta-feira, 8, na RedeTV!, Ximbinha formará uma dupla com Michele Andrade, nos mesmos moldes da dupla que formava com Joelma.

Gê Rodrigues e Carla Maués, a partir de agora, não fazem mais parte da banda. Carla anunciou a saída do grupo em um post no Instagram.

Segundo o A Tarde é Sua, ainda não se sabe se a dupla seguirá com o nome XCalypso ou se terá o nome Projeto X, nome que vem aparecendo nas redes sociais. A novidade será divulgada na semana que vem.

No Instagram da XCalypso, posts publicados nos últimos dias criam uma aura de surpresa.

Quando a qualidade musical de Ximbinha encontra a beleza vocal de Michele. Novo no coração. Novo no estilo. Vem aí o novo X! #novox #fazox #vemaionovox Uma publicação compartilhada por XCalypso (Oficial) (@xcalypsooficial) em Jun 7, 2017 às 10:15 PDT