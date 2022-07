Após romance no 'BBB', Paulo André comenta atual relação com Jade Picon

Ex-BBB Paulo André está solteiro desde o término do affair com Jade Picon. Foto: Instagram/@iampauloandre

O público apoiou o relacionamento de Paulo André e Jade Picon fora do BBB 22, mas ambos decidiram seguir solteiros, o que decepcionou muita gente. Segundo o atleta, o fim do romance resultou em intriga entre os fãs, por motivação desconhecida por ele. "Não sei o que aconteceu. Fico triste, porque eu e ela não fizemos nada de errado um com o outro", disse em participação no podcast PodDelas, no YouTube, na última segunda-feira, 25.

O ex-BBB definiu o romance como "intenso e muito maneiro", mas destacou a importância de respeitar a individualidade de ambos. “Ela tem a vida dela, e eu falei: 'pô, vamos com calma pra ver o que tá acontecendo aqui fora'. E aí acabou que não deu certo”, comentou.

Ao fim do reality, eles ficaram novamente, mas atualmente a relação é apenas de amizade, conforme garantiu Paulo André. “Tá tudo certo. Nós somos amigos, a gente ficou lá dentro da casa. Depois do reality a gente se pegou também, a gente ficou. Mas ela seguiu a vida dela e eu a minha.”

Embora entenda a expectativa criada pelo público, ele disse que a cobrança "é difícil". No entanto, isso não interfere na relação entre eles. "Por mais que as pessoas estivessem torcendo para a gente ficar junto, ela seguiu a vida dela, eu também a minha. E mesmo assim é muito legal porque a gente conseguiu manter a amizade", declarou o atleta.