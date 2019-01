Após retorno, grupo Rouge anuncia pausa: 'Cumprimos nossa missão'

O grupo Rouge. Foto: Instagram/@oficialrouge

O grupo Rouge anunciou que passará por uma nova pausa nesta quinta-feira, 24. O grupo fez sucesso no início dos anos 2000 e separou-se em 2006. O retorno veio 11 anos depois, em 2017.

Em um comunicado, Aline, Fantine, Karin, Li e Lu agradeceram o apoio dos fãs e anunciaram o lançamento de um novo álbum para o próximo dia 1º de fevereiro.

"Foi um reencontro épico e acreditamos que conseguimos cumprir nossa missão e completamos mais um ciclo. Agora, sentimos que precisamos voar por novos caminhos e por isso daremos uma pausa no grupo", informa o comunicado, em que as cantoras ressaltam se tratar de um "até breve".

"Vamos embarcar rumo ao desconhecido e nós cinco iremos expandir nossos horizontes de diferentes formas, em diferentes áreas profissionais [...] Somos e sempre seremos Rouge. A nossa história com vocês está eternizada!"

Confira a íntegra do comunicado divulgado pelo grupo Rouge:

"Primeiramente, queremos agradecer a vocês por cada momento inesquecível! Nesses anos de Rouge, essa jornada, tão bonita e de grande aprendizado, sonhamos juntos e conquistamos muitas coisas incríveis com vocês, que não pouparam amor quando decidimos seguir em frente, principalmente quando voltamos aos palcos. Aliás, fizemos esse reencontro especialmente para vocês, que nos pediram por anos. Vocês são os melhores! Nosso amor, carinho e gratidão por tornarem tudo isso possível!

Nós, Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade, celebramos, revivemos, agradecemos, criamos e inovamos para atender o pedido de vocês. Foi um sonho que sonhamos juntos! Fizemos o Chá Rouge, a turnê de 15 anos, um bloco de carnaval, inúmeros e respeitados programas de TV e até um show gigante no estádio Allianz! Foi lindo! Foi mágico! Foi especial para nós e sabemos que para vocês também. Foi um reencontro épico e acreditamos que conseguimos cumprir nossa missão e completamos mais um ciclo. Agora, sentimos que precisamos voar por novos caminhos e por isso daremos uma pausa no grupo. Mas antes, preparamos algumas surpresas para vocês!

Lançamos o clipe do single 'Solo Tu' e lançaremos o nosso quinto álbum no dia 01/02/2019! 'Les 5inq'- que está em processo de finalização e contará com cinco faixas inéditas, além das cinco canções do EP 5. Preparamos com muito carinho esse material, com objetivo de honrar o crescimento do nosso fandom e a nossa musicalidade, que se desenvolveu muito de lá pra cá e que fizemos questão de compartilhar. Entre romantismo e faixas dançantes, as canções do projeto levam com elas nossa arte, palavras, gratidão e amor. Este álbum é uma vitória e só temos o que celebrar. Inclusive, 'Les 5inq' é um trabalho diferente de todos, pois pela primeira vez cada uma tem a “sua” música. Cada uma no seu estilo. E ainda tem mais! Para mostrar toda gratidão que sentimos e brindar com chave de ouro, vamos lançar o 'Rouge Sessions' - um acústico em vídeo gravado na casa da Aline.

Tudo que fizemos até hoje foi com muito amor para os fãs. Nos dedicamos muito, foi tudo muito intenso e incrível. Mas agora nós vamos investir em novos sonhos, possibilidades...O que não quer dizer que vamos deixar vocês! Sempre honrando a história do Rouge e a referência valiosa que nos tornamos para muitas pessoas, o Rouge sempre será lembrado com muito carinho e celebrado com muita alegria. Estaremos sempre por aqui e continuaremos nessa relação de respeito e amor.

Vamos embarcar rumo ao desconhecido e nós cinco iremos expandir nossos horizontes de diferentes formas, em diferentes áreas profissionais, inclusive. Novas aventuras chamam e, independente do resultado, nós vamos! Isso é o que faz a vida valer a pena, continuar a ouvir nossos chamados e sonhos, que se renovam a cada dia. Quem sabe as surpresas que 2019 reserva para vocês, que nos acompanharam durante todo esse tempo…

Esperamos que tenham curtido nossos shows, que foram preparados com todo amor e dedicação do mundo, por todos os profissionais envolvidos; as novas canções que fizemos, o novo álbum que deixamos. Fomos, somos e sempre seremos Rouge. A nossa história com vocês está eternizada!

Em breve 'Les 5inq'...

Agora queremos que cada um de vocês sinta o abraço coletivo e apertado de nós 5. Fechem os olhos e imaginem a gente sussurrando nos seus ouvidos: até breve.

Com amor,

Karin Hills, Fantine Thó, Aline Wirley, Lu andrade e Li Martins."