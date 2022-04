Após quebrar recorde no 'Guinness', 'As It Was', de Harry Styles, chega a 200 milhões de streams

'As It Was', último lançamento de Harry Styles, chegou a 200 milhões de streams no Spotify. Foto: Brendan McDermid/REUTERS

Ele segue acumulando streams. As It Was, do cantor britânico Harry Styles, chegou a 200 milhões de reproduções nesta terça-feira, 19, no Spotify.

O artista já havia quebrado um recorde no Guinness World Records na categoria masculina.

A canção havia se tornado a mais tocada em 24 horas na plataforma musical, acumulando mais de 16 milhões de streams no primeiro dia após o lançamento.

Nos Estados Unidos, o hit também se tornou o mais tocado da história do Spotify em apenas um único dia, ultrapassando a música Drivers License, da cantora Olivia Rodrigo, e somando 8,3 milhões de reproduções na ocasião.

As It Was é o primeiro single do próximo álbum do cantor, Harry's House, que será lançado no dia 20 de maio. Em dezembro, Harry encerrará a segunda parte da turnê Love On Tour no Brasil.

Ouça As It Was:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais