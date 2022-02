Após quatro anos, banda de Joe Jonas retorna com nova música: 'Dancing Feet'

Conheça ‘Dancing Feet’, nova canção da banda de Joe Jonas Foto: Instagram / @DNCE

A banda norte-americana DNCE, em que Joe Jonas lidera os vocais, voltou com um feat com o DJ Kygo, nesta sexta-feira, 25. Após um hiato de quatro anos, o grupo lançou a faixa Dancing Feet.

A nova composição já está disponível nas plataformas digitais e o clipe deve ser lançado no YouTube na próxima segunda-feira, 28. O último lançamento do grupo foi o EP People To People, em 2018.

A banda é conhecida pelo seu grande sucesso, Cake By The Ocean, de 2015. Foi neste mesmo ano que os músicos Jack Lawless, na bateria, Cole Whitte no baixo e nos teclados, e Lee JinJoo na guitarra começaram a compor.