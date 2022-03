Após prisão, casal do Havaí acusa Ezra Miller de roubo e pede ordem de restrição

Após ser preso no domingo, 27, Ezra Miller é acusado de ameaça e roubo por casal havaiano. Foto: Grant Pollard/Invision/AP e Departamento de Polícia do Havaí

Dias após ser preso por "conduta inapropriada" em um bar no Havaí, Ezra Miller está sendo acusado de roubo e ameaça por um casal local. Os moradores abriram um pedido de ordem de restrição temporária contra o ator de 29 anos..

De acordo com informações do site Radar, Miller estava hospedado na casa do casal e foi liberado por eles após ser preso no último domingo, 27. A fiança foi paga no valor de U$500 no dia seguinte à prisão e, quando o grupo voltou à residência, a confusão começou.

Segundo um documento judicial obtido pela revista People, o intérprete de The Flash teria entrado no quarto do casal e ameaçado o homem, dizendo "eu vou enterrar você e sua esposa vagabund*". O casal também acusa o ator de ter roubado alguns de seus pertences pessoais, incluindo cartões bancários, carteiras e passaportes.

Conforme divulgado pela revista, o documento afirma que, por ser "famoso e rico", Miller teria acesso mais fácil a armas, assim como a enviar associados para assediar o casal. Eles argumentam que, caso o artista não seja parado por ordem judicial, sofrerão "significativo estresse emocional".

Prisão de Ezra Miller

Ezra Miller foi preso no domingo, 27, após ser acusado de conduta desordeira e agressão em um bar no Havaí. Segundo comunicado da polícia local, ele ficou nervoso quando frequentadores começaram a cantar Karaôke e passou a gritar obcenidades.

"Em certo ponto, [ele] arrancou o microfone da mão de uma mulher de 23 anos que estava cantando. Depois, atacou um homem de 32 anos que estava jogando dardos. O dono do bar pediu a Miller que se acalmasse várias vezes, sem surtir efeito", disse a nota, compartilhada no Facebook.

Ezra Miller integra o elenco de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, que tem previsão de lançamento em 14 de abril nos cinemas brasileiros. Ele também interpreta The Flash, na franquia de filmes da DC sobre a Liga da Justiça. Um filme solo do herói está previsto para ser lançado em 2023.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais.