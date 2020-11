Após polêmicas no passado, Xuxa homenageia Maradona: 'Sinto muito'

Maradona recebeu Xuxa em seu programa de entrevistas na TV em 2005 Foto: Reprodução de 'La Noche Del 10' (2005)

Xuxa Meneghel usou seu Instagram para lamentar a morte de Diego Armando Maradona. O ex-jogador de futebol argentino morreu nesta quarta-feira, 25, após sofrer uma parada cardiorrespiratória (leia mais aqui).

"Sinto muito, muito mesmo. Que diós acalme el corazón de la familia ["que deus acalma o coração da família]. Argentina", escreveu a apresentadora no Instagram, ao lado de uma imagem de abraço que deu em Maradona.

Xuxa e Maradona

Em outubro de 2005, a 'Rainha dos Baixinhos' foi entrevistada no programa do craque argentino na TV, La Noche del Diez, em que falaram sobre música, gnomos e a tentativa frustrada de encontro das filhas de Maradona com a apresentadora em 2000.

À época, especulava-se que Xuxa não teria aceitado a reunião pois não consideraria o argentino um "bom exemplo". Meses antes da entrevista, em agosto de 2005, Maradona havia criticado Xuxa abertamente.

"Quando estive preso por causa das drogas, a Xuxa não quis receber Dalma e Gianinna [suas filhas]", disse. Para piorar a situação, mesmo tendo sido cogitada para participar do programa do ex-jogador, deu entrevista a seu concorrente, Marcelo Tinelli.

"Quando falaram que Tinelli a levaria em seu programa, respondi: 'então, irmão, que a leve!'. Eu não vou me trair por 10 pontos a mais de audiência. A rainha que tenho dentro de mim, ninguém a elimina", reclamava Maradona, na ocasião.

No La Noche del Diez, os dois se encontraram e garantiram que o mal-entendido "ficou para trás". Eles também fizeram alusões a seus ex-empresários, Marlene Mattos e Guillermo Coppola.

"[Ela] que tomava as decisões, aconteciam coisas que não chegavam até mim", justificou Xuxa. Maradona respondeu: "Como eu não ia acreditar em você, logo eu, que passei por algo parecido com um amigo em que confiava 250% e me deixou na mão?"

Em 1989, quando esteve no Brasil para a disputa da Copa América, Maradona chegou a passar por uma loja oficial de Xuxa para comprar presentes para sua filha. Relembre aqui este e outros momentos das passagens do jogador pelo País.

