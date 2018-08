Após polêmica, MC Loma diz que está estudando e compartilha imagem no Instagram

Mc Loma e as Gêmeas Lacração iriam se apresentar em Recife. Foto: Instagram / @mclomaofficial

Após ter um show em Recife cancelado por não estar matriculada na escola, a cantora MC Loma, de 15 anos, compartilhou duas fotos em seu Instagram - uma em que segura material escolar e outra, aparentemente na escola, escrevendo em um caderno.

De acordo com a portaria 04/2011 da Vara Regional da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco, menores de idade só podem participar de shows e espetáculos mediante a apresentação de declaração de matrícula e frequência das aulas, entre outros documentos.

A cantora falou pela primeira vez desde a polêmica, que rendeu à produtora Start Music, responsável pela carreira de MC Loma e as Gêmeas Lacração, uma multa da aplicada pela Vara de Infância e Juventude.

"Oi anjinhos!!! Então sei que teve a repercução [sic] sobre eu não tá frequentando a escola eu ainda não tinha me pronunciado sobre isso, estava devendo isso a vocês de vir aqui e falar sobre, realmente eu não estava frequentando a escola desde de que comecei morar aqui em São Paulo", admitiu. "Muitas pessoas estão falando absurdos comigo e com minha mãe por mensagens e comentários, passei dias triste com isso", continuou.

MC Loma também disse que a culpa por toda a confusão não foi nem dela, nem da mãe, mas que já está tudo bem e que está muito feliz em voltar a estudar. "É esse exemplo que quero passar pra vocês, estudem, façam cursinhos e procurem sempre se empenhar na escola e na vida."

Confira o post completo: