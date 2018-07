Após polêmica de vídeo, Ivete Sangalo desabafa em show

Ivete Sangalo. Foto: Divulgação

Após o compartilhamento nas redes sociais de um vídeo insinuando que Ivete Sangalo usou cocaína antes de subir ao palco, a cantora fez um desabafo no show realizado em São Paulo no último sábado, 8. Indignada com a situação, ela explicou o contexto das imagens e afirmou que vai "tomar as devidas providências contra essas pessoas".

Na filmagem, Ivete aparece, minutos antes de entrar em um show, levando um algodão ao nariz. O título acusava a cantora: "Ivete Sangalo cheirando pó em show". Ao esclarecer o caso, a cantora afirmou que o algodão estava mergulhado em soro fisiológico. Enquanto ela explicava a situação, segurava um copo com algodão mergulhado em soro.

"Eu não ia falar sobre isso, mas eu preciso falar. Uma coisa é quando alguém faz uma brincadeira e brinca com um fato cotidiano da vida de nós todos, mas eu não admito que tratem de forma irresponsável o meu modo responsável de viver. Estou fazendo isso aqui agora e não era pra fazer, porque é inadmissível o que estavam dando a entender. É um absurdo", disse Ivete.

Ivete Sangalo segura o copo com algodão enquanto explica a situação. Foto: Reprodução/Facebook

"Está claro para quem me conhece e para quem não me conhece também. Eu tenho um filho de sete anos e tenho milhares de fãs mirins, crianças, adolescentes que me acompanham e a quem eu devo todo o meu respeito e carinho. "Isso aqui, para quem me acompanha há 23 anos, e que, a propósito, não dá para eu ter uma carreira vitoriosa com 23 anos se a gente não andar dentro de uma retidão de responsabilidade e saúde. E acima de tudo consciência de qualidade de vida, que é uma coisa que eu tenho muito. Então, senhores, isso aqui é soro fisiológico, que está presente em todas as minhas apresentações. Vocês fãs sabem disso", acrescentou.

"Isso aqui eu utilizo para que eu cante cada vez melhor para vocês. Então fica em um copinho. Mas eu não posso admitir. Uma coisa é brincadeira, de vídeos que a gente faz. E tira uma calcinha e fala um palavrão e faz uma brincadeira. Outra é tratar da vida de uma mulher com a minha responsabilidade, a minha serenidade no meu trabalho. Por isso, senhores, eu quero que fique registrado isso porque eu vou tomar as devidas providências contra essas pessoas. E sabe, disso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu achei conveniente falar isso aqui em São Paulo, que é uma cidade de gente de discernimento, de educação. Então um brinde à nossa saúde e à nossa consciência", finalizou.

Confira o vídeo que causou a confusão:

E veja o vídeo em que Ivete esclarece a polêmica: