Após polêmica, Bolt pede namorada em casamento

Um dos maiores esportistas da atualidade, o corredor Usain Bolt usou sua conta no Snapchat para informar uma novidade aos seus fãs: "Ela disse sim", escreveu, em referência ao pedido de casamento que havia feito a sua namorada, Kasi Bennett.

O momento ocorreu durante uma visita do casal à paradisíaca Ilha de Bora Bora, na Polinésia Francesa.

O anúncio vem menos de um mês após o envolvimento do atleta com a estudante Jady Duarte, que ficou conhecida como Jady Bolt por conta de seu envolvimento com Usain. Ao que tudo indica, o caso ocorrido durante a disputa dos jogos do Rio-2016 não abalou a relação do casal.

