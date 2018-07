Após perder a esposa, Tom Jones diz estar de novo 'em forma' para cantar

Cantor não acreditava que conseguiria voltar a se apresentar Foto: Bang Showbiz

Tom Jones está de novo "em forma" após a morte de sua esposa, Linda. O cantor de 75 anos perdeu sua mulher para o câncer em abril, mas revelou que está pronto para se apresentar novamente e redescobriu seu entusiasmo pela música.

"Estou me sentindo muito bem agora. Estou de volta nisso e voltando a ficar em forma. Têm sido alguns meses difíceis, depois de perder Linda. Ela tinha enfisema, e nós pensamos que era apenas isso. Mas acabou sendo algo pior no final", compartilhou.

Tom havia afirmado previamente que ele não seria capaz de continuar a se apresentar sem o apoio de sua esposa, mas ele agora garante que isso seria o que Linda gostaria que ele fizesse.

"Cantar é o que eu faço. Eu sou um cantor e eu amo cantar. Eu tenho que ser forte. Queria saber se poderia usar esse amor como uma força, e pude. Linda queria que eu seguisse em frente e continuasse cantando, ela disse para não parar. Ela era uma mulher forte e estava sempre lá. Era um sentimento maravilhoso ter conhecido alguém assim por toda a minha vida", afirmou o galês.

O cantor também deu crédito à sua esposa por ajudá-lo a permanecer humilde, apesar de toda a fama e sucesso que ele alcançou ao longo dos anos.

"Ela manteve meus pés no chão. Ela era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Uma vez estava fumando charutos e bebendo champanhe no quarto de sinuca, quando tínhamos uns 30 anos. Ela me disse: 'Só um minuto, você realmente acha que você é Tom Jones? O homem com quem me casei era Tom Woodward'", relatou.

Tom vai se apresentar em Londres no Hampton Court Palace, em 8 de junho, e também está se preparando para embarcar em uma turnê completa pelo Reino Unido.