Após pegar coronavírus, Gabriela Pugliesi apresenta melhoras: ‘Acho que me curei’

A influenciadora Gabriela Pugliesi Foto: Iara Morselli

Gabriela Pugliesi chamou a atenção dos fãs após o casamento de sua irmã, Marcella Minelli, no começo de março em Itacaré, sul da Bahia. A cerimônia se tornou um foco da infecção pelo novo coronavírus e a influenciadora digital foi uma das contaminadas.

Neste domingo, 22, ela usou o Instagram para falar sobre a melhora do seu quadro de saúde. "Agradeço por estar sem sintomas nenhum. Acho que me curei. Agora é paciência, leitura, meditação, muita oração e a certeza que tudo isso vai passar", escreveu.

Pelos stories, Gabriela se mostrou disposta ao caminhar 11 quilômetros na esteira de casa, mas revelou que ainda está com um pouco de tosse seca.

"Minha disposição está ótima. Minha energia está ótima. Estou zero cansado e ficando em casa sem culpa pela primeira vez na vida, o que é muito bom. Hoje são 11 dias de quarentena e fiquei mal mesmo por três dias. Nos outros, fui me recuperando e acordando melhor. Só não falo que eu estou zero porque [ainda estou com] tosse", falou.