Após pedir desculpa, Bruna Marquezine indaga Conselho de Enfermagem: 'Isso é uma ameaça?'

Bruna Marquezine fantasiada Foto: Instagram/ @brumarquezine

Após a crítica do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP), Bruna Marquezine se desculpou por ter se fantasiado de enfermeira no Halloween. A atriz compartilhou um pronunciamento no Twitter nesta quarta-feira, 3.

"Lamento por não ter tido conhecimento sobre esse tema antes, mas que essa discussão sirva verdadeiramente como oportunidade de aprendizado e transformação", escreveu ela em um trecho do comunicado.

Pouco tempo depois da publicação, Bruna reagiu a um post do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) a respeito do caso. "Em nota oficial, o Cofen manifestou repúdio à publicação da atriz Bruna Marquezine, que usou as redes sociais para divulgar uma fantasia de 'enfermeira sexy' para mais de 40 milhões de seguidores, no último domingo, 31."

"Diante dos efeitos nefastos que esse tipo de atitude pode estimular, o Cofen espera que ela se retrate, para evitar uma ação judicial", acrescenta a publicação subsequente à primeira.

"Isso é uma ameaça?", respondeu a atriz diretamente na publicação. "Bruna, não era uma ameaça, mas um convite à reflexão. Que bom que você entendeu o impacto para dois milhões de mulheres, intimidadas pela sexualização da Enfermagem", concluiu o órgão.

