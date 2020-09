Após pausa na carreira para cuidar do pai, Hilary Swank retorna em série

Hilary Swank interpretando Emma Green no episódio 101 da série 'Away' Foto: Diyah Pera/ Netflix

Com dois Oscares e a admiração de Hollywood, a atriz Hilary Swank fez uma pausa em sua carreira para cuidar de seu pai. Uma decisão "importante" que mudou sua forma de voltar às câmeras para filmar a série Netflix, Away.

"Sempre nos definimos pelo que fazemos, mas deixar minha carreira me fez ver que há mais de uma profissão na identidade de alguém e aprendi coisas muito importantes sobre mim", comenta ela em uma ligação com a Efe de sua residência temporária no interior do Colorado, nos Estados Unidos.

Longe do turbilhão de Los Angeles e acompanhada de seus animais de estimação - com alguns latidos ao fundo -, a atriz lembra que em 2014 deixou as câmeras para acompanhar seu pai após um complexo transplante de pulmão: “Agora está muito bem”, indica.

Embora depois da pausa que durou mais de três anos, Swank tenha feito alguns trabalhos, a série de ficção da Netflix é o seu retorno para o grande público, no papel de uma mãe astronauta que deixa a Terra para comandar uma missão que tem Marte como objetivo.

Para uma atriz que brilhou em várias edições do Globo de Ouro e do Oscar e que fez seu nome no cinema com filmes como Meninos Não Choram (1999) e Menina de Ouro (2004), o retorno à televisão coincide com o momento que a estrela em que vive.

Em Away, Swank interpreta Emma Green, uma comandante e mãe - que não é definida apenas por sua ocupação - liderando uma equipe de astronautas de diferentes países interpretados por um elenco internacional.

“Isso é o que eu mais gostei. Como é internacional, eles representam todas as pessoas que você vê na rua ”, destaca.

'Away', uma série sobre o que os astronautas deixam na Terra

Ao contrário de outras referências como Gravidade, o enredo da série foca mais na reação humana a uma possível catástrofe do que na natureza espetacular do espaço sideral. Um foco especialmente notável no relacionamento da astronauta com sua família e o conflito emocional que surge de tal missão.

“Mostra os medos da tripulação, a insegurança, detalha Swank. "Minha personagem é uma líder, mas com vulnerabilidades.

Swank admite que foi difícil encontrar referências de papéis de mulheres astronautas no cinema, embora desde que ela começou a atuar até agora tenha havido uma mudança de rumo na indústria audiovisual.

“Talvez isso tenha mudado, definitivamente, estamos tentando ser mais inclusivos. Principalmente em termos de gênero”, ela admite ao apontar que há “um longo caminho a percorrer” para contar histórias com “todos os pontos de vista”.

Em Away, quase metade das cenas se passa na terra, onde se vivenciam as tensões familiares, o distanciamento dos entes queridos e, no caso da protagonista, como é complexo apostar no sonho quando as circunstâncias o pedem para estar com a família.

“Falei com muitos astronautas para preparar o papel” e seus relatos, disse Swank, focaram mais em seus medos do que nas questões técnicas que também tiveram que treinar.

"Você tem que se preparar para interpretar seu personagem com a vestimenta e fazer parecer que não há esforço", ela ri.

No momento, a Netflix não confirmou a continuidade da nova série, que estreia nesta semana, embora a atriz esteja disposta a continuar na televisão.

"Minha melhor amiga é Mariska Hargitay (Law & Order: Special Victims Unit). A série dela é maravilhosa e estar há mais de 20 anos em um papel é muito. Você precisa saber como continuar, mas também quero fazer papeis diferentes", diz Swank.