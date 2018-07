Após novas polêmicas, Biel é retirado de mais um festival

Foto: Divulgação

O cantor Biel acaba de ser desconvidado de participar de mais um festival de música para o qual tinha um show programado.

"Mudança na line-up do Baile. Sai Biel e entra Karol Conká!", anunciou o twitter oficial da Rádio Jovem Pan de Belo Horizonte, organizadora do Baile da Pan, que ocorrerá no próximo dia 14 de agosto, e contará com a presença de diversos artistas.

O cantor vem numa decadência em sua carreira após ser acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista, e já foi desconvidado do revezamento da tocha olímpica, da participação de um show da prefeitura do Rio no dia de encerramento das Olimpíadas, entre outros.

Recentemente, ele também bloqueou suas redes sociais após tweets antigos seus com teor preconceituoso virem à tona.