Após nova cirurgia, estado de saúde de Bruno Gagliasso é estável

Titi, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Foto: Instagram / @gio_ewbank

O ator Bruno Gagliasso foi internado na última quinta-feira, 21, para ser submetido a uma nova cirurgia para finalização da retirada de cálculo renal (ureterolitotripsia).

De acordo com a assessoria do ator, ele "está bem" após passar pelo procedimento. O boletim médico do Hospital Vitória, onde está internado, no Rio de Janeiro, informa que Bruno "apresenta boa evolução clínica e seu estado de saúde permanece estável".

O fato não deve alterar as gravações de O Sétimo Guardião, novela das 9 da Globo da qual Bruno faz parte do elenco. "A internação estava prevista, e todo o cronograma de gravação foi feito considerando isso", informou a assessoria da emissora.

A cirurgia já estava programada desde o início de março, quando Gagliasso tinha recebido alta do hospital após ter passado por uma cirurgia de desobstrução do trato urinário por conta de uma crise renal.

Na ocasião, ele recebeu uma declaração de sua mulher, Giovanna Ewbank, além de uma 'visita carnavalesca' dela e de Titi, filha do casal.

Confira a íntegra do boletim médico sobre o estado de saúde de Bruno Gagliasso divulgado nesta sexta-feira, 22:

Hospital Vitória - Barra da Tijuca"