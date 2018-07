Após notícia de namoro, Bruna Linzmeyer recebe mensagens preconceituosas

Foto: Reprodução/Instagram

A revelação do relacionamento da atriz global Bruna Linzmeyer com a cineasta Kity Féo gerou polêmica e acendeu debates nas redes sociais. Alguns usuários do Instagram teceram comentários com declarações preconceituosas em fotos antigas em que as duas aparecem juntas, ao passo que muitos perfis reagiram e enviaram mensagens de apoio à artista.

Embora algumas das fotos já tivessem sido publicadas há meses, foi apenas com a divulgação da notícia de que as duas estão namorando que os comentários negativos surgiram, logo abafados por afirmações elogiosas.

"Triste mesmo uma moça tão linda namorando outra mulher dessa idade", disse um dos usuários, ao passo que o repreenderam: "Triste é não sentir amor! O amor não tem forma ou cor, a gente só sente".

Bruna e Kity se conheceram durante as gravações do longa O Filme da Minha Vida, dirigido por Selton Mello, quando ela ainda estava casada com Michel Melamed. A atriz e a cineasta estão juntas há um ano.

Era frio e bebíamos vinho tinto... Uma foto publicada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer) em Jan 17, 2016 às 4:42 PST

Cuidado conosco! ⚠️❗️⚡️ Uma foto publicada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer) em Jan 19, 2016 às 12:39 PST

Crazy cats Uma foto publicada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer) em Jan 28, 2016 às 7:04 PST