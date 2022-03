Após morte de Paulinha Abelha, Calcinha Preta voltará a fazer shows em março

Calcinha Preta em show; banda continuará após a morte da vocalista Paulinha Abelha. Foto: Instagram/@calcinhapreta

A banda Calcinha Preta anunciou que vai retomar a agenda de shows a partir do dia 11 de março. O anúncio foi feito nove dias após a morte de Paulinha Abelha, que era vocalista do grupo de forró, aos 43 anos. A cantora passou 12 dias no hospital, após ser internada com dores no estômago.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver agradeceram o apoio dos fãs e compartilharam que o primeiro show da volta aos palcos acontecerá na cidade de Mata Roma, no Maranhão.

“Precisamos recomeçar, pelo amor que sempre vai existir em nosso coração e nas músicas que a Abelha eternizou”, disse o texto publicado pela agência Faz Mídia, responsável pela comunicação do grupo.

“Vai ser um dia muito difícil sem a nossa Abelhinha, mas temos certeza que vocês vão ser a voz dela junto com a gente”, reforçou Bell Oliver. O grupo também já havia comunicado que seguiria como um trio daqui para frente. Confira o vídeo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais