Após morte de Marília Mendonça, Alok faz desabafo: 'Tristeza profunda e momentos de pânico’

DJ Alok, em apresentação no Palco Mundo, no Rock in Rio, em 2019. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Alok fez um desabafo sobre sua saúde mental nas redes sociais, nesta quarta-feira, 24. Em uma carta aberta, o DJ revelou que passou a refletir mais sobre o assunto após a morte de Marília Mendonça.

No Twitter, ele compartilhou que sentiu "pânico" após uma série de questionamentos sobre sua vida profissional e pessoal. “Desde a partida precoce da Marília Mendonça entrei em um processo de muitos questionamentos com profunda tristeza e momentos de pânico”, iniciou.

“O mundo está muito veloz e não há tempo. Nem mesmo para o luto. 'Precisa postar sobre o vídeo clipe novo'; ‘Precisa postar entregas comerciais'; 'Precisa postar sobre os próximos shows'; 'Precisa fazer os próximos shows'. Mas e se eu não tivesse me sentindo pronto? Não há tempo para questionamentos", afirmou.

“Eu estava me sentindo descolado da realidade e muito aéreo. Me trazendo gatilhos e mergulhando de ponta em uma crise de labirintite que já vinha me derrubando. Nunca tinha passado por isso e nem fazia ideia do quanto é desconfortável”, revelou.

Mesmo assim, Alok disse que conseguiu sorrir para as câmeras nos compromissos e ainda levar alegria aos shows. No entanto, logo sentia o peso dos seus pensamentos, mas não compartilhava as dores pelo fato do mundo já ter demais.

"E como eu quero ser um veículo de cura, preciso estar curado. É muito louco, mas o que vocês conhecem sobre mim são fragmentos de histórias e notícias contadas por outras pessoas. Raras são minhas aparições mais íntimas, mas agora estou decidido, e quero me aproximar mais de vocês", desabafou o DJ.

Ele falou também a respeito de comentários em suas fotos sobre seu olhar parecer triste. "Meu olhar carrega muitas histórias. Quantas coisas já vivi e vi nessa vida. É uma profundeza. Mas prometo que não é um olhar de tristeza", disse ele.

Em seguida, o DJ agradeceu aos amigos e à família pelo apoio e deixou um recado para os fãs: “Hoje me sinto melhor. E gostaria que meus fãs soubessem o quanto são importantes pra mim. Vocês são minha fortaleza. Vocês fazem tudo valer a pena. Saibam que eu serei eternamente grato a cada um de vocês que apoia e acredita no meu trabalho”.