Após melhora, Laerte Coutinho será transferida de UTI para quarto

A cartunista Laerte Coutinho em foto de 2017 Foto: Sérgio Castro/Estadão

Laerte Coutinho, que havia anunciado o diagnóstico de covid-19 na última sexta-feira, 22, vai sair da UTI onde está internada e ir para um quarto no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InCor).

Em boletim médico divulgado às 15h desta quinta-feira, 28, a assessoria do hospital destaca que a cartunista apresentou "melhora de seu quadro clínico" e será "transferida da UTI Respiratória para o quarto". Confira a íntegra abaixo:

"Diante da melhora de seu quadro clínico, a cartunista Laerte Coutinho (69) será transferida da UTI Respiratória para o quarto, na tarde desta quinta-feira (28), onde permanecerá em tratamento medicamentoso, cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória, sob cuidados da equipe médica coordenada pelo Dr. Carlos Carvalho.

A não ser que ocorra intercorrência importante na evolução da paciente, novo boletim médico será divulgado somente em sua alta hospitalar."