Após meditar por 12 dias, Jared Leto é informado sobre pandemia de covid-19

O ator estadunidense Jared Leto revelou nesta terça-feira, 17, que acaba de saber que os contágios do novo coronavírus geraram uma pandemia mundial, que já possui mais de seis mil mortos e 167 mil infectados e que levou ao isolamento de milhões de pessoas dentro de casa.

“Uau. Fazem 12 dias que comecei uma meditação silenciosa no deserto. Estávamos completamente isolados. Sem telefone, sem comunicação, etc. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo fora do local”, escreveu o ator em uma mensagem publicada nas redes sociais.

“Saímos ontem [segunda-feira, 16] para um mundo completamente diferente. Um mundo que se transformou para sempre. É alucinante, para dizer algo”, comentou Leto, que continuou: “estou recebendo mensagens da família e de amigos de todas as partes do mundo. Me atualizando”.

As reações dos fãs do artistas variaram entre um respaldo moral e a comoção, a expressão dos sentimentos sobre a pandemia e reclamações, pois durante os dias anteriores surgiram publicações de Leto na sua conta do Instagram, o que fez os fãs pensarem que ele estava conectado.

“Se estava isolado durante 12 dias, quem publicou em sua conta”, escreveu um seguidor. “Amanhã é o enterro do meu pai. Minha mãe está no grupo populacional vulnerável e tem medo. Não tenho confiança no governo”, disse outro seguidor.

Como parte das mensagens, Leto também anunciou que o Headspace, um aplicativo que promove a meditação e o bem-estar, deu acesso gratuito a parte do seu conteúdo para “ajudar a lidar com o estresse” durante a crise mundial. O ator e sua colega, Jessica Alba, estão entre os investidores da plataforma.

Com esta medida Leto se soma aos artistas que buscam contribuir de diferentes maneiras para aliviar os efeitos práticos e emocionais do confinamento recomendado para evitar o contágio do novo coronavírus, considerado pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ben Affleck, Ryan Reynolds e Blake Lively contribuíram para uma organização de bancos de alimentos, a Feeding America. Enquanto Chris Martin, John Legend, Juanes e Alejandro Sanz, entre outros, realizaram shows nas redes sociais. Já Amy Adams e Jennifer Garner estão lendo livros infantis no Instagram para recolher doações contra o vírus.