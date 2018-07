Após Mariana Rios chamar Di Ferrero de 'meu bem', Isabeli Fontana reage

Isabeli Fontana e Di Ferrero estão juntos há quase quatro anos Foto: Luciana Prezia/Estadão

Atual namorada de Di Ferrero, Isabeli Fontana resolveu comentar o ‘reencontro’ do cantor Di Ferrero com a ex Mariana Rios no programa Popstar.

O comentário da modelo foi feito em uma publicação do blogueiro Hugo Gloss. No Instagram, ele divulgou o vídeo do momento em que Di elogia a performance musical de Mariana, ao que ela responde com um “obrigado, meu bem”.