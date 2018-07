Após lamentar derrota no 'Faustão', Juliana Paes comemora prêmio da APCA

Atriz recebeu prêmio por seu papel em 'A Força do Querer' Foto: Instagram / @julianapaes

Juliana Paes não ficou de fora do reconhecimento que a novela A Força do Querer, de Glória Perez, recebeu na entrega do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte desta segunda-feira, 11. Ela levou o prêmio de Melhor Atriz de Televisão e comemorou o reconhecimento em suas redes sociais nesta terça-feira, 12.

“Muito feliz com esse prêmio! Acabo de descer do avião e me deparo com isso!”, escreveu a atriz em seu Instagram. Juliana foi premiada por sua interpretação da personagem Bibi em A Força do Querer, que venceu na categoria de Melhor Novela.

“Esse APCA é ‘brabo’, como dizia a Bibi. Obrigada toda turma de A Força do Querer. Sem todos juntos, não vai ninguém!”, completou a atriz.

O reconhecimento veio em boa hora. Juliana Paes havia comentado em suas redes sociais durante esta segunda-feira, 11, que havia ficado triste por não ter ganho o prêmio de melhor atriz na cerimônia Melhores do Ano, exibida durante o Domingão do Faustão deste domingo, 10: “Ficou aquele buraco no peito”.

Confira a publicação: