Após internações, Gilberto Gil compõe música para médica

O cantor Gilberto Gil compôs uma música para cardiologista que o tratou Foto: Reprodução

Após diversas internações e uma biópsia no coração, o cantor Gilberto Gil compôs uma música para a cardiologista Roberta Saretta, que o tratou. Publicada no domingo, 16, no Instagram de Flora Gil, esposa de Gil, o vídeo tem 40 segundos e a legenda: "Inspiração depois de tanto hospital. #obrigadatodososmedicos". O vídeo teve mais de 4 mil visualizações e muitos comentários de apoio ao cantor.

Aos 73 anos, Gil passou por vários tratamento de insuficiência renal no hospital Sirio Libanês, em São Paulo. A biópsia foi realizada para investigar melhor a doença.

Assista ao vídeo e confira a letra da música:

Inspiração depois de tanto hospital #obrigadatodososmedicos Um vídeo publicado por Flora Gil (@floragil_) em Out 16, 2016 às 5:57 PDT

Ela mandou arrancar quatro pedacinhos do meu coração

Depois mandou examinar os quatro pedacinhos

Um para saber se eu sinto medo

Um para saber se eu sinto dor

Um para saber os meus segredos

Um para saber se sinto calor

Ela é médica e tem todo direito

De arrancar o que quiser de mim

Eu que estou como qualquer sujeito

Sujeito a dar defeito de coisa assim

Doença, mal, moléstia, enfermidade

Até saudade, até saudade pode ser

Ela mandou arrancar quatro pedacinhos...