Após insinuar 'coisas por trás da pandemia', Elba Ramalho pede desculpas: 'não me expressei bem'

A cantora Elba Ramalho. Foto: Estadão/Fabio Motta

A cantora Elba Ramalho chegou a figurar nos trending topics do Twitter nesta terça-feira, 5, por conta de um vídeo em que fala sobre a pandemia do novo coronavírus em live com o padre Marcos Belizário, da Igreja de São Conrado, no Rio de Janeiro.

"Estamos aqui, cristãos, e vamos sobreviver a essa turbulência que a humanidade está atravessando. Para muitas pessoas, apenas uma pandemia. Para nós, você sabe, eu sei, é muito mais coisa por trás dessa pandemia, que vem no intuito de nos destruir", afirmou.

Na sequência, concluiu: "Nós somos um incômodo, um calo dos comunistas. Somos nós, cristãos. Somos também a resistência e vamos permanecer fieis, Deus vai nos proteger".

No início da noite desta terça-feira, 5, Elba Ramalho postou um story em seu Instagram a respeito da repercussão do vídeo.

"Realmente não entenderam minhas palavras, talvez não tenha me expressado bem! Existia um contexto de cunho espiritual que não foi compreendido. Não afirmei que o vírus está no mundo para matar somente cristãos!", disse.

Em seguida, finalizou: "Entenderam mal, me desculpem! Tive covid-19 e sobrevivi, embora tenha perdido pessoas queridas, inclusive hoje! Isso é triste e doloroso! Perdão a quem se sentiu ofendido".

Assista ao vídeo com a declaração de Elba Ramalho a respeito da pandemia de covid-19 abaixo:

O padre Marcos Belizário, com quem Elba Ramalho conversava na live, foi acusado de causar aglomeração e pedir para que fieis retirassem suas máscaras durante missas na paróquia.

Em entrevista à revista Veja Rio, no último mês de outubro, o sacerdote rebateu: "Pedi mesmo. Como a pessoa vai cantar o hino nacional de máscara? Claro que eu queria todo mundo cantando alto, de frente para a bandeira do Brasil".

Segundo a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo, o padre contraiu covid-19 próximo ao período do Natal de 2020.

Story publicado por Elba Ramalho após declaração sobre a pandemia Foto: Instagram / @elbaramalho

Tive COVID e sobrevivi, embora tenha perdido pessoas queridas, inclusive hoje. Isso é triste e doloroso! Perdão a quem se sentiu ofendido ou magoado. Deus nos guarde e proteja! Fiquem em paz! — Elba Ramalho (@elbaramalho) January 5, 2021

Polêmica envolvendo a casa de Elba Ramalho

Recentemente, Elba Ramalho se viu envolvida em uma polêmica por conta da realização de uma festa com cerca de 700 pessoas em sua casa em Trancoso, na Bahia. A cantora, porém, afirmou que "não tem nada a ver" com o evento (leia mais aqui).

"Estou hospedada no Club Med, a alguns quilômetros de Trancoso. Minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro. Isso é de praxe e todos os anos a gente aluga. Eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nesta proporção".

"Eu não sei quem vai responder por isso, mas a polícia parou com a festa que estava acontecendo na minha casa, mas não uma festa feita por mim. Eu não estava presente", explicou.

A festa na casa de Elba Ramalho está sendo investigada pela Polícia Civil da Bahia. O empresário Guilherme Souza, responsável pela festa, defendeu que a festa seria apenas uma reunião entre amigos que “fugiu do controle" (leia mais aqui).