Após furacão em Orlando, Carla Perez posta foto para acalmar fãs

Foto: Reprodução/Instagram

Após a passagem do furacão Matthew por Orlando, nos Estados Unidos, Carla Perez publicou uma foto em sua conta no Instagram acalmando os fãs mostrando que está tudo bem com sua família.

A ex-dançarina do É o Tchan posou com os filhos Camilly Victória e Victor Alexandre em uma igreja. 'O Senhor nos guardou', escreveu. Ainda segundo o post, a loira disse que está orando pelas pessoas que de alguma forma foram prejudicadas pelo furacão: 'desejamos bençãos e forças'.

Carla mora com o marido Xanddy e os dois filhos na cidade americana desde 2013. Ela conta que os filhos andam de ônibus e já falam inglês fluente, além de fazerem trabalho voluntário. Os pais se dividem entre os Estados Unidos e o Brasil, para onde Xanddy vem fazer shows do Harmonia do Samba.