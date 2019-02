Após fracasso do Fyre Festival, Ja Rule pretende realizar outro festival de música

O rapper Ja Rule. Foto: Nina Westervelt/The New York Times

Parece que o rapper Ja Rule não pretende desistir do Fyre Festival, mesmo após as críticas e os processos judiciais milionários. Durante uma conversa com um repórter do TMZ, ele revelou que está planejando um novo festival, que será tão icônico quanto as propagandas.

"Não é engraçado para mim, porque partiu meu coração, era algo que eu realmente queria que fosse especial e incrível, mas no meio do caos tem oportunidade. Estou trabalhando em coisas novas, uma nova plataforma para artistas. [Fyre Festival] é o festival mais icônico que nunca aconteceu, então eu tenho planos de fazer um festival de música icônico", disse. Ele ainda acrescentou que não assistiu aos filmes e documentários produzidos sobre o caso. O rapper foi abordado pelo repórter no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em 2017, o Fyre Festival foi muito comentado por ser apresentado como um festival luxuoso de música nas Bahamas, organizado pelo empresário Billy McFarland e o rapper Ja Rule. Diversas modelos participaram da divulgação do festival, que prometia ser um sucesso. No entanto, o evento apresentou problemas com segurança, alimentação e acomodações logo no primeiro dia, resultando em seu cancelamento. Billy McFarland acabou sendo preso.