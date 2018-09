Após foto com Doria virar meme, Zeca Pagodinho posa sorridente com garis

Zeca Pagodinho e garis durante carnaval Foto: Instagram/ @zecapagodinho

O registro do encontro entre Zeca Pagodinho e João Doria durante os desfiles das escolas de samba de São Paulo no último sábado, 10, acabou virando meme. Os internautas chamavam a atenção para a expressão do sambista. Nesta terça-feira, 13, uma foto de Zeca voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais. Ele publicou no Instagram uma imagem em que aparece com três garis na Marquês da Sapucaí, no Rio.

Leia também: Reação de Zeca Pagodinho ao encontrar Doria no carnaval vira meme

"Valeu Apoteose! Até 2019", escreveu na legenda o artista, que desta vez aparece sorrindo e segurando um copo de cerveja.

Nos comentários, os internautas destacam a humildade de Zeca e afirma que o respeitam por valorizar a profissão de gari.

Nesta segunda-feira, 12, Zeca Pagodinho participou do desfile da escola de samba Portela, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.