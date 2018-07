Após fim de namoro com Calvin Harris, Taylor Swift inicia romance com Tom Hiddleston

Novo casal foi visto aos beijos em praia nos EUA Foto: Bang Showbiz/montagem

Taylor Swfit está em um romance secreto com Tom Hiddleston. Após o fim de seu relacionamento com Calvin Harris, rompimento anunciado no início deste mês, a cantora foi fotografada aos beijos com o ator em uma praia de Rhode Island, nos Estados Unidos. O jornal The Sun publicou as imagens na edição que vai às bancas nesta quinta-feira, 16, no Reino Unido e foi o primeiro a dar a notícia, com fotos reveladoras.

Uma fonte relatou ao tablóide que ambos estão curtindo o início de relacionamento. "Eles estão totalmente envolvidos, beijando e abraçando um ao outro, mesmo onde 20 pessoas transitavam na praia. Eles parecem um jovem casal loucamente apaixonado sem se importar com nada no mundo", afirmou.

Em maio, antes de iniciarem o romance e ainda durante o namoro de Taylor com Calvin, ambos deram show em batalha de danças no MET Gala 2016. The Sun reporta que, embora fontes ligadas à cantora insistam que não houve um terceiro envolvido no fim de relacionamento, o DJ não estaria contente com a rapidez com que a ex "andou com a fila", ainda mais pela publicidade dada ao fato de o novo casal ter dançado junto há cerca de um mês.