Após férias, Silvio Santos volta ao trabalho e grava programa de tênis

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. Foto: Instagram/@silviaabravanel

Silvio Santos teve três meses de férias. O destino do dono do SBT é quase sempre o mesmo: Estados Unidos. Nesta terça-feira, 9, ele voltou ao trabalho com um novo estilo.

A grande surpresa para a equipe de produção foi o fato de o patrão aparecer no palco usando terno e tênis.

Silvio Santos gravou a primeira parte do programa que vai ao ar no próximo domingo, 14, e estava aparentemente confortável com o novo calçado.

Além disso, o cabeleireiro Jassa inovou, fazendo uma espécie de topete no cabelo de Silvio Santos.

No perfil oficial no Instagram, Silvia Abravanel publicou uma foto do dono do SBT durante as gravações e fez uma homenagem ao pai.

“Bom filho à casa volta. Com o sorriso único, estilo próprio e super jovem de tênis. Radiante com uma alegria que lhe é peculiar. Sejas bem-vindo, meu papaizinho amado. Muito grata e feliz com a sua volta!”, escreveu na legenda da foto.