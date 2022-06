Após farpas com Tiago Leifert, Felipe Neto diz que não quer impor visão política: 'Isso é mentira'

Felipe Neto e Tiago Leifert trocaram ofensas nas redes sociais por conta de diferentes opiniões políticas. Foto: Instagram/@tiagoleifert e @felipeneto

Nesta terça-feira, 7, Felipe Neto voltou a comentar as ofensas trocadas com Tiago Leifert na última semana. Após criticar o posicionamento político do apresentador, o youtuber foi acusado por ele de ter atitudes "antidemocráticas".

Em live realizada no Instagram, o influenciador afirmou que participar de situações como essa não é positivo para ele. "Fica essa imagem completamente absurda de que eu busco treta e polêmica para poder aparecer", disse.

"O problema é que muita gente não conhece meu trabalho", completou Neto. Segundo ele, as pessoas acabam só tendo conhecimento de coisas que ele faz através do que aparece na mídia e não pelo seu canal do YouTube, no qual cria seu conteúdo.

O influenciador ainda declarou que poderia tentar não dar sua opinião sobre determinados assuntos, mas que não foi criado dessa maneira. "Se eu não coloco para fora, me angustia, não consigo dormir", disse.

"Eu não tenho interesse em continuar falando desse assunto, de verdade, só que tem um ponto que precisa ser esclarecido, que é quando as pessoas falam para mim: 'você quer impor a sua visão política aos outros', 'você quer que todo mundo pense igual você, se não, você quer cancelar a pessoa'. Isso é uma mentira", afirmou Neto.

Em seguida, o youtuber fez críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro e afirmou que seu questionamento é com a anulação do voto: "Esse sujeito ser candidato a presidente da república e você falar que, seja qual for o outro candidato, você vota nulo, então você é um nojo".

A troca de farpas entre Neto e Leifert começou depois que o jornalista disse que preferiria "tomar um tiro" do que ter que escolher entre os presidenciáveis Lula e Bolsonaro. O influenciador fez críticas à fala, mas sem citar o nome do apresentador.

No dia seguinte, em uma live com Rica Perrone, Leifert respondeu: "Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá". A partir daí, os dois começaram a trocar críticas nas redes sociais.

Assista à live de Felipe Neto na íntegra: