Após falar sobre doença de Lua, Tiago Leifert disse que recebeu relatos de crianças indo ao médico

Tiago Leifert e Daiana Garbin fizeram um vídeo falando sobre o diagnóstico de retinoblastoma bilateral na filha do casal, Lua Foto: Instagram/@tiagoleifert /@garbindaiana

O jornalista e apresentador Tiago Leifert fez postagens nos stories do Instagram nesta terça-feira, 1, para agradecer o apoio e contar sobre os relatos que recebeu após revelar a descoberta do diagnóstico de retinoblastoma bilateral em Lua, filha dele e da jornalista Daiana Garbin.

Tiago agradeceu a todos os que compartilharam o vídeo publicado no sábado, 29, e aos canais que fizeram reportagem sobre o assunto. “Muito obrigado a todo mundo que falou sobre a doença, porque já estão começando a chegar as primeiras mensagens de crianças que foram ontem ao oftalmo (sic) e já detectaram alguma coisa”, contou.

O apresentador afirmou que as doenças detectadas provavelmente não são o retinoblastoma, por ser uma doença rara, mas disse que a ida ao médico é importante para maiores chances de cura. “A gente vai salvar essas crianças, então já deu certo. O objetivo era um e a gente tem dois relatos”, comentou.

Leifert também agradeceu as orações e a energia positiva que recebeu após revelar o diagnóstico de Lua e disse que as mensagens tornaram tudo mais fácil para a família. Ele contou que o momento do tratamento ainda é difícil e lento e, por isso, não há como dar notícias nos próximos dias ou nas próximas semanas.

No sábado, o casal apareceu no Instagram falando sobre o diagnóstico de Lua e também fazendo um alerta aos pais que possuem bebês em casa. O retinoblastoma bilateral é um tipo de câncer nos olhos muito raro e difícil de ser detectado.

“Se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida, e a Lua vai ficar muito feliz também”, comentou o apresentador sobre o motivo da postagem do vídeo. Daiana também disse que, nas próximas semanas, irá fazer entrevistas com médicos no Instagram para falar sobre a doença.

Assista: