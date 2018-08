Após exame de DNA, Latino descobre que é pai de seu 9º filho

Se tem um nome que vem à cabeça de todos os brasileiros quando o assunto é ser pai, provavelmente é o de Mr. Catra! Com 32 filhos (isso mesmo, 32!), ele chega até a esquecer o nome de alguns durante entrevistas sobre o tema. E detalhe: mais um bebê está a caminho, conforme anunciou na sexta-feira, 11 de agosto. Confira a seguir outros artistas que são conhecidos por ter diversos filhos, e, com certeza, ganham inúmeros presentes no Dia dos Pais!







Foto: Instagram / @mrcatrareal