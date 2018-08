Após entrevista em dupla, Sandy e Junior afastam chance de volta

Sandy e Junior no 'Altas Horas' Foto: Ramón Vasconcelos / Globo / Divulgação

Sandy e Junior deram sua primeira entrevista em conjunto após a separação artística da dupla, ocorrida há mais de dez anos, na estreia do quadro Linha do Tempo, apresentado por Serginho Groisman no Altas Horas.

Os dois relembraram o processo que deu fim à parceria que existia desde 1989, quando eram crianças. O primeiro passo para o término ocorreu durante uma reunião de planejamento, de acordo com Junior.

"Sabe aquela cena de filme, que a pessoa começa a falar, você não ouve mais nada, e foi sumindo, sumindo... eu fiquei olhando, tipo: 'Cara, não. Não é isso mais. Chega'. Olhei pra Sandy e ela tava com a mesma cara que eu."

"A gente se sentiu igual, ao mesmo tempo", complementou a irmã.

VEJA TAMBÉM: 10 provas de que o mundo não superou a separação de Sandy e Junior

Mesmo com o espanto dos presentes no momento, os dois foram para o quarto e amadureceram a ideia do fim. "Desde esse dia que a gente decidiu terminar a carreira em dupla, demoramos um mês para comunicar as pessoas. A gente queria ter certeza que não era um sentimento passageiro", frisou Sandy.

"Tô muito feliz de estar aqui. Essa oportunidade que não tenho há muitos anos, de dar entrevista ao lado do meu irmão. Por mais que a gente não tenha a intenção de voltar a dupla, a gente é irmão e eu adoro celebrar. Acho que posso falar por nós. É muito bom celebrar os 17 anos que a gente teve ao lado um do outro, como profissionais. Uma carreira linda, cheia de amor", disse Sandy ao fim da entrevista, para tristeza dos fãs que ainda sonham com um retorno da parceria.

A dupla em novembro de 1998, durante gravação de especial de fim de ano para a TV Globo. Foto: Caio Guatelli / Estadão

"A gente já teve diversos convites para se reencontrar em um programa. Essa oportunidade aqui é a que não dava pra deixar passar. Não tem lugar melhor pra gente fazer isso", disse Júnior, deixando Groisman "sem palavras."

Ainda sobre o afastamento, os dois ressaltaram que acreditam ter tomado a atitude certa.

"A separação fez bem pra gente como irmão. A gente acabou ficando mais amigo", opinou Sandy, sendo seguida por Junior: "Hoje em dia a gente se encontra e fala de assuntos de família."

Durante o quadro, a dupla também relembrou sua primeira participação em um programa de TV, no programa Som Brasil, apresentado por Lima Duarte em 1989. Na ocasião, foram chamados ao palco como "Juninho e Sandy Xororó."

Foto da dupla tirada no último ano em que estiveram juntos artisticamente, 2007. Foto: Ed Viggiani / Estadão

"Era legal que os adultos gostavam muito porque queriam incentivar os filhos a gostar. Gostavam que os filhos gostassem de Sandy e Júnior", relembrou Sandy sobre o auge.

"Até hoje acontece isso. Tem muita criança pequena que ouve a gente porque o pai fala: 'Não, pra criança, legal é isso aqui", completou Júnior.

Relembre alguns dos sucessos da dupla:

O trio fez questão de ressaltar o encontro em suas redes sociais: