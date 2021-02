Após dificuldades para dormir, Fernanda Lima celebra noite de sono da filha

Fernanda Lima comemora que sua filha Maria Manoela, de 1 ano, dormiu bem Foto: Instagram/ @fernandalimaoficial

Depois de compartilhar um desabafo sobre a agitação da sua filha de 1 ano e três meses, no Instagram, nesta quinta-feira, 4, Fernanda Lima celebrou a noite de sono tranquila que teve, nesta sexta-feira, 5.

A apresentadora tinha compartilhado um vídeo ontem relatando que Maria Manoela só dorme três horas seguidas e, desde que ela voltou a trabalhar, não tem conseguido dormir muito bem.

No vídeo postado em seu Instagram, a gaúcha, de 43 anos, mostra que tirou o berço e adaptou o quarto da filha para um layout montessoriano, colocando uma cama grande no chão, onde ela mesma tem dormido nos últimos tempos.

"Aqui tinha um berço e eu tinha que sair do meu quarto, pegar ela, dar mamá, botar de volta pra dormir e tava sendo muito difícil. Daí li um pouco sobre quarto montessoriano e coloquei tudo no chão, aproveitei e fiz uma cama um pouco maior para eu poder ficar aqui com ela. Assim não preciso acordar toda hora e vir até ela ", explicou.

No entanto, Fernanda explicou que isso não resolveu completamente a questão com o seu sono, pois a filha continuava solicitando sua ajuda com frequência durante a noite. “Mas eu não desperto completamente, dou mamá de lado e não fico tanto tempo acordada. Queria dizer que a gente tá evoluindo”, disse ela.

Hoje, a apresentadora atualizou seu relato nas redes sociais afirmando que acredita que a filha “sentiu a energia da interação positiva de vocês [seguidores]” e comemorou que dormiu melhor.

“Parece que Maria entendeu que eu estava falando dela no post anterior e sentiu a energia da interação positiva de vocês. Nessa noite dei peito às 21h, mamadeira com água de aveia à meia noite, acomodei ela no cantinho dela e dormimos até às 6 da manhã na maior paz”, escreveu ela em novo post nas redes sociais.

“Agora é torcer pra isso se repetir hoje, amanhã e pra sempre! Boa sorte, mamães! Não estamos sozinhas", completou. Além de Maria, Fernanda Lima é mãe dos gêmeos Francisco e João, de 12 anos, fruto de seu casamento com Rodrigo Hilbert.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais