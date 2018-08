Após diagnóstico de pneumonia, Geraldo Luis recebe alta hospitalar

O apresentador Geraldo Luis agradeceu o apoio e orações dos fãs após receber o diagnóstico de pneumonia e passar alguns dias internado Foto: Record TV/Divulgação

O apresentador Geraldo Luis fez post no Instagram para agradecer o apoio e orações dos fãs após ele ter sido internado ao passar mal em Goiás enquanto gravava um quadro especial para o programa Domingo Show, da Record TV. Geraldo acabou recebendo o diagnóstico de pneumonia e já recebeu alta.

“Tô aqui para informar a vocês que estou caminhando, em repouso. Confirmada a pneumonia, coisas do tempo, de viagens grandes”, disse o apresentador no vídeo, já em sua casa. “Agora cuidar e repouso. Obrigado a todos pelo carinho, oração e preocupação. Ao Dr. Leudo Xavier meu muito obrigado pelos cuidados”, continuou.

Não é a primeira vez que Geraldo Luis sofre com doença em 2018. No mês de março, ele foi internado em São Paulo após ser diagnosticado com caxumba. Na época, ele brincou por ter pegado a doença, comum em crianças, só aos 46 anos. "Achei que era brincadeira, não era", escreveu no post. "Fui parar no hospital à noite, de onde sai às 4 da manhã. Estou com Parotidite, uma inflamação das glândulas. Doença viral e agora tenho que ficar em absoluto repouso junto ao medicamento. Caxumba depois de velho? Mas vamos lá”, brincou Geraldo.