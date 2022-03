Após descobrir câncer no pulmão, Ana Beatriz Nogueira diz que vai operar neste mês

Ana Beatriz Nogueira descobriu câncer no pulmão após pegar gripe. Foto: Renato Rocha Miranda/Globo

A atriz Ana Beatriz Nogueira foi diagnósticada com câncer no pulmão após realizar uma tomografia por conta do vírus influenza. O tumor foi encontrado em estágio inicial e ela relevou que realizará a cirurgia em março.

"Neste mês de março faço minha cirurgia, em abril volto para dançar com os amigos e quem mais chegar", disse em uma publicação feita no Instagram na madrugada desta quinta-feira, 3. Na postagem, há um vídeo em que ela aparece dançando.

Em nota ao Estadão, a assessoria da atriz informou que ela está bem e segue sendo acompanhada por médicos especialistas. Ana Beatriz está no ar na novela Um Lugar ao Sol, da TV Globo.