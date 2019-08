Após desabafo da filha, Latino posta foto ao lado de Suzanna Freitas

O cantor Latino e sua filha com Kelly Key, Suzanna Freitas Foto: Instagram / @latino| Instagram / @suzannafreitas

Após Suzanna Freitas, filha dos cantores Latino e Kelly Key, ter publicado um desabafo em suas redes sociais por conta da cobrança de internautas por não ter desejado "feliz Dia dos Pais" publicamente para Latino ou passado a data ao seu lado, o cantor publicou uma imagem em seu Instagram em que aparece almoçando ao lado da filha nesta segunda-feira, 12.

Na madrugada desta segunda-feira, 12, Suzanna, que tem 18 anos, publicou diversos stories falando sobre a situação: "É engraçado como todo Dia dos Pais eu passo pela mesma situação chata de ter que dar uma satisfação de coisas que eu não deveria dar. São coisas que passam do limite, sabe?".

"Recebi muitas mensagens hoje, tristes, de pessoas falando 'ah, você não deu feliz Dia dos Pais para o seu pai'. É muito chato, porque a maioria das pessoas não sabe que existe uma vida por trás da rede social, por trás do 'mostrar'. Eu poderia muito bem postar uma foto linda, fazer um supertexto, dar para vocês o que vocês querem. Mas uma relação verdadeira vai além disso, ela se constrói", prosseguiu.

Na sequência, a jovem afirmou que felicitou Latino pela data: "Não é porque não postei aqui que eu não dei feliz Dia dos Pais. Eu dei feliz Dia dos Pais para ele, escrevi uma mensagem bonita, pelo WhatsApp. Foi privado. Foi para ele ver, não para ninguém ficar sabendo ou ficar vendo."

"Hoje eu fiquei com meu pai, Mico, que merece todo meu respeito, carinho e admiração como meu pai", concluiu, em referência ao empresário Mico Freitas, atual marido de Kelly Key e com quem Suzanna foi criada.

A jovem ainda falou sobre uma postagem feita no Instagram do cantor que gerou diversos comentários em que seu nome foi citado: "Me dá preguiça de ver alguns comentários, principalmente na foto que ele postou com meus irmãos. Sinto pena".

Suzanna ainda ressaltou que nem todos os filhos de Latino conseguiram passar o Dia dos Pais ao lado do cantor no domingo, 11, e ressaltou que ela visitaria o pai nesta segunda-feira, 12.

Na tarde desta segunda-feira, 12, o cantor Latino publicou um story em seu Instagram em que compartilha uma notícia com o título "Latino almoça com Suzanna, sua filha com Kelly Key, um dia após Dia dos Pais", juntamente a uma foto em que o cantor aparece ao lado dela à mesa.

Na refeição, também estavam presentes outros de seus filhos, Bruna e Guilherme, além de sua mãe, Regina, e de Rafaella, advogada com quem o cantor está se envolvendo recentemente.