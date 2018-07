Após denúncia de violência doméstica, Victor, da dupla com Léo, pede afastamento do 'The Voice Kids'

Victor Chaves, durante programa 'The Voice', da TV Globo Foto: https://www.instagram.com/p/BP2ruY0ggJO/?taken-by=victorchaves

Após denúncia de que teria agredido a mulher, Poliana Bagatini, grávida do segundo filho do casal, o cantor Victor Chaves, da dupla com Léo, pediu afastamento do programa "The Voice Kids", da TV Globo. A notícia foi dada pelo apresentador da atração, André Marques, neste domingo, 26. O sertanejo é um dos jurados do dominical.

“Esta semana aconteceu um fato importante envolvendo um dos técnicos do nosso programa. Uma acusação bastante grave de violência doméstica envolvendo o Victor. A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade. O Victor, inclusive, nos procurou informando que iria se afastar do programa para se dedicar totalmente a esse caso", disse André, logo na abertura do programa.

Apesar do comunicado de que a edição deste domingo manteria Victor, já que o programa estava gravado, o cantor apareceu apenas nas imagens abertas de estúdio e todas as suas falas foram cortadas. A Globo exibiu, ainda, as batalhas dos outros dois técnicos. A reportagem não conseguiu contato com a TV Globo para esclarecer o ocorrido.

Agressão. Como informou o E+ na última sexta-feira, 24, Poliana Bagatini registou um boletim de ocorrência contra o marido, em Belo Horizonte, no qual alega ter sido jogada no chão e chutada diversas vezes. No sábado, 25, ela fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), na capital mineira.

Segundo a Polícia Civil, a mãe de Victor também registrou uma queixa contra a nora, cujo conteúdo não foi informado. Até o momento, o sertanejo não se manifestou sobre o caso.

Carta. Uma suposta carta de Poliana foi publicada por volta das 14h30 em um perfil em seu nome no Instagram. A foto é a única publicação disponível na conta, que segue 395 perfis. "De uma hora para outra vi meu nome e de minha família expostos na mídia. Me senti no dever de esclarecer os fatos que foram veiculados. Espero que uma vez esclarecido possa voltar a me dedicar ao meu marido, à minha filha e à minha gravidez", diz a legenda.

Segundo o site G1, a carta foi divulgada pela própria assessoria do cantor, que está com o nome erroneamente grafado como "Vitor". "Em momento algum considerei que tivesse ocorrido qualquer crime", diz o texto supostamente assinado por Poliana.