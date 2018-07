Após dar à luz pela primeira vez, Pitty diz estar em 'processo de acolhimento do novo corpo'

O nascimento de um filho, especialmente para as mulheres, é sinônimo de revolução. Mental e física. Dois meses depois da chegada de Madalena, sua primeira filha, a roqueira Pitty já sente as transformações da maternidade, principalmente no que se refere ao seu corpo. E ela parece estar lidando muito bem com a questão.

Pitty e Madalena Foto: Reprodução/Instagram

Em seu perfil no Instagram, ela postou uma foto em que aparece de biquíni, em uma praia vazia, e exaltou o que chamou de "processo de acolhimento do novo corpo".

Confira a postagem: